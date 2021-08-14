"سانا": القوات الأمريكية تنفذ إنزالا جويا في ريف دير الزور الغربي وتختطف مدنيا

نفذت القوات الأمريكية الموجودة في سوريا إنزالا جويا في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت أحد الأهالي ودمرت منزله، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

إقرأ المزيد

وذكرت مصادر محلية أن "قوة مشاة للاحتلال الأمريكي نفذت إنزالا جويا عبر أربع طائرات في قرية محيميدة بريف دير الزور الغربي واختطفت مدنيا واقتادته إلى جهة مجهولة وذلك بعد أن أقدمت على تدمير منزله بالكامل".

وحسب "سانا": "عمدت القوات الأمريكية خلال السنوات السابقة إلى تنفيذ عمليات إنزال جوي مماثلة تبين لاحقا أنها كانت تغطية لنقل عملائها من عناصر تنظيم "داعش" بريفي الحسكة ودير الزور إلى قواعدها في الأراضي العراقية".

المصدر: "سانا"