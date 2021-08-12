السعودية.. قائمة بالحالات المستثناة من تلقي لقاح كورونا

أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات كورونا المعتمدة في البلاد آمنة وفعالة ومثل أي عقار طبي، فيما قد تكون هناك موانع طبية لها لدى بعض الأشخاص تمنع عليهم التطعيم ضد الفيروس.

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وبينت الوزارة أنه من "الأهمية بمكان التحقق من وجود هذه الموانع وضمان مأمونية وفعالية اللقاح وعدم حرمان أي شخص من الحماية التي يوفرها اللقاح إلا بسبب حقيقي"، مشيرة إلى أن "الاستثناء الطبي هو إعفاء المستفيد من أخذ لقاحات كوفيد لأسباب تتعلق بالمأمونية والفعالية".

وقالت الوزارة في دليل الاستثناءات من لقاح كورونا "إن موانع أخذ لقاحات كوفيد 19 المستثناة هي الحساسية المفرطة أو الحادة للقاح بعد الجرعة الأولى والحساسية المفرطة لأحد مكونات اللقاح المعروفة وتشمل حاليا مادة "بولي ايثيلين جاليكول PEG" في لقاحي "فايزر" و"موديرنا" ومادة "بولي سوربيت polysorbate" في لقاح "أسترازينيكا" واحتمال التحسس المشترك بين مادتي "PEG" و"polysorbate" يصل إلى 20%".

وأضافت أن "مسوغات تأخير لقاحات كوفيد 19 "الاستثناء المؤقت" الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل اللقاح غير فعال حسب رأي الطبيب المختص ومن الأمثلة مرضى السرطان الذين يتلقون حاليا العلاج الكيميائي المكثف والأمراض المناعية الروماتيزمية وما في حكمها الذين يتلقون حاليا أدوية بيولوجية مثبطة للمناعة".

وأشارت إلى أن الحالة الصحية للمستفيد قد تجعل احتمال حدوث مضاعفات المرض بعد أخذ اللقاح عالية حسب رأي الطبيب المختص ويصعب تحديد سببها ومن الأمثلة على ذلك المصابون بأمراض مناعية نادرة أو غير مستقرة والحمل الخطر المصحوب بإجهاضات متكررة".

المصدر: "عكاظ"