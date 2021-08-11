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السعودية.. انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا

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السعودية.. انخفاض ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا
Reuters Ahmed Yosri
سعودية ترتدي قناع واقي في ظل انتشار جائحة كورونا في السعودية
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عن تسجيل 751 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1389 حالة، ووفاة 9 حالات في المملكة، خلال آخر 24 ساعة.

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وبذلك تنخفض حالات الإصابة اليومية والوفيات بفيروس كورونا في المملكة بشكل ملحوظ عن أمس (864 حالة إصابة و 12 حالة وفاة).

وأفاد إحصاء الصحة السعودية اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 535927 إصابة، من بينها 10182 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1407 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 517379 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات من جراء الفيروس إلى 8366 حالة وفاة.

المصدر: RT

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