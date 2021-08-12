بغداد: زيارة مرتقبة للكاظمي إلى إسلام آباد

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، عن زيارة "مرتقبة" لرئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان مقتضب، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها".

وأضاف، أن "حسين ناقش الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إسلام آباد".

ويوم أمس، أعرب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، عن تطلع بلاده إلى تطوير التعاون مع باكستان، خاصة في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب.

المصدر: RT