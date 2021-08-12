3 رصاصات قاتلة أمام الملأ.. لحظة اغتيال مدير بلدية كربلاء

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة إطلاق النار على مدير بلدية كربلاء، عبير سليم ناصر، صباح يوم الثلاثاء الماضي أثناء تفقده وسط جمع من المواطنين حملة لإزالة التجاوزات بالمنطقة.

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وظهر في المشهد، رجل يرتدي جلبابا أبيض يقترب من آخر ويطلق النار عليه 3 مرات، ويهدد شخصا اقترب في تلك اللحظة دافعا إياه إلى الفرار، وبعد لحظات من وقوفه أمام الضحية، غادر القاتل من دون عجلة مكان الجريمة.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت بأن مدير بلدية كربلاء، عبير سليم قد توفي يوم الثلاثاء "بعدما أقدم المتهم على إطلاق ثلاث رصاصات على صدره، وذلك خلال إشراف الضحية على حملة لرفع التجاوزات في منطقة المعملجي".

ونقلت الوكالة عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن القاضي المختص في محكمة تحقيق كربلاء، أعلن أن "التحقيق اكتمل مع المتهم حسين جواد عبد الأمير الذي ارتكب جريمة قتل مدير بلدية كربلاء المهندس عبير سليم ناصر".

وأفاد البيان أيضا بأنه "تم تدوين أقوال المتهم المذكور بالاعتراف وأجري له كشف الدلالة على محل ارتكاب الجريمة وسوف يحال خلال الأيام القادمة على محكمة جنايات كربلاء لإجراء محاكمته وفق القانون".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية + قناة آفاق الفضائية