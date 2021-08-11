رئيس الوزراء العراقي: القتلة والمجرمون لن يفلتوا من العقاب

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن قاتل مدير بلدية كربلاء ،عبير سليم ناصر الخفاجي، أثناء تأديته واجبه في إزالة التجاوزات، يوم أمس، سينال جزاءه العادل.

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وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي بأن الكاظمي زار صباح الأربعاء "عائلة المهندس عبير سليم ناصر الخفاجي، مدير بلدية كربلاء، الذي استشهد يوم أمس على يد أحد المتجاوزين أثناء أداء واجبه في إزالة التجاوزات على الشوارع العامة للمحافظة".

وأفيد بان رئيس الوزراء العراقي قدّم "التعزية لعائلة الشهيد، مؤكدا أن القاتل سينال جزاءه العادل، بعد ان تم اعتقاله من قبل قواتنا الأمنية".

وقال رئيس الوزراء العراقي بهذا الشأن: "سنكون أكثر شدة مع المتجاوزين على الدولة وعلى القانون، ولن تمر هذه الحادثة مرور الكرام"، مشددا على أن "القتلة والمجرمين لن يفلتوا من العقاب، وأن القصاص العادل سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه استرخاص الدم العراقي، فلا يوجد أحد فوق القانون، ولن نسمح بأن تعم الفوضى".

ولفت الكاظمي إلى أن "الشهيد عبير سليم قدم الكثير لمحافظته، وكان حريصا على أداء واجبه بكل أمانة، ويجب أن يتم إكمال ما بدأه".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي