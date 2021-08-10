موجة حر غير مسبوقة تضرب تونس

تشهد تونس هذه الأيام موجة حر شديد إذ سجلت درجات حرارة قياسية يوم الثلاثاء، وخاصة في شمال ووسط البلاد، وفق ما ذكر معهد الرصد الجوي.

وبلغت الحرارة في العاصمة تونس 48 درجة مئوية عند منتصف نهار الثلاثاء، وهي أعلى درجة حرارة منذ تسجيل 46.8 درجة في 1982.

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وتزيد الحرارة من 9 إلى 15 درجة على المعدل الموسمي، خاصة في الشمال والوسط الشرقي، بحسب المعهد الذي توقع انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من الخميس.

وسجلت درجات حرارة قياسية الأحد في جنوب البلاد لتصل إلى 48.5 درجة مئوية، بحسب المصدر ذاته.

ونصحت وزارة الصحة التونسية السكان بتجنب الخروج في الأوقات التي تبلغ فيها الحرارة ذروتها، ودعتهم إلى شرب السوائل بانتظام.

من جانبها، شجعت وزارة الزراعة المربين والمزارعين على اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تأثير موجة الحر، لا سيما على الدواجن والمزروعات.

المصدر: وكالات