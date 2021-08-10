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تونس.. حريق كبير يلتهم مصنعا لقطع غيار السيارات في بن عروس (فيديو)

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تونس.. حريق كبير يلتهم مصنعا لقطع غيار السيارات في بن عروس (فيديو)
RT
تونس.. حريق كبير يلتهم مصنعا لقطاع غيار السيارات في بن عروس
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اندلع مساء يوم الثلاثاء حريق كبير في مصنع لقطع غيار السيارات في المنطقة الصناعية ببن عروس التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن ألسنة اللهب اشتعلت بالفواضل والأعشاب الجافة قرب المصنع ثم انتشرت في كامل المصنع.

وصرح العميد معز تريعة المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية بأنه تخصيص 11 شاحنة إطفاء لتطويق الحريق ومنع النيران من إلحاق الضرر بالوحدات الصناعية المجاورة للمصنع.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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