ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في الجزائر إلى 8 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي اندلعت في عدد من المناطق بالجزائر إلى 8 أشخاص، أغلبهم في ولاية تيزي وزو.

كذلك تسببت الحرائق في خسائر مادية واحتراق عدة مباني، ما دفع السلطات إلى إجلاء عشرات المواطنين.

وكانت الحماية المدنية قد أعلنت تسجيل 25 بؤرة حريق، منها 10 حرائق كبيرة في عدة بلديات، تدخلت وحدات الإطفاء لإخمادها.

هذا وقد صرح وزير الداخلية، كمال بلجود، أثناء معاينته مخلفات الحرائق بمدينة تيزي وزو بأنه لا يستبعد العمل الإجرامي وراء تلك الحرائق، وأكد أن الدولة ستتكفل بجميع الخسائر المادية، من خلال وضع خلايا تتبع الأسر المتضررة.

المصدر: الخبر