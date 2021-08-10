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وزير الداخلية الجزائري: أيادي تخريبية تقف وراء الحرائق

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وزير الداخلية الجزائري: أيادي تخريبية تقف وراء الحرائق
Reuters
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قال وزير الداخلية، كمال بلجود، أثناء معاينته مخلفات الحرائق بمدينة تيزي وزو إنه لا يستبعد العمل الإجرامي وراء تلك الحرائق.

وتابع الوزير: "أن هناك أشخاصا لديهم حقد على الجزائر".

كما أكد الوزير أن الدولة ستتكفل بجميع الخسائر المادية، من خلال وضع خلايا تتبع الأسر المتضررة 

وقال إنه تم تجنيد كل الإمكانيات المادية المتاحة، ومنها إمكانيات الولايات المجاورة، لإخماد الحرائق، موضحا أنّ الأولوية حاليا هي حماية المناطق السكنية وأرواح المواطنين.

وكشف بلجود، أنه سيتم السبت المقبل إرسال حوالي 140 تقنيا ومهندس غابات لتقييم الخسائر في المناطق المتضررة.

وفي ذات السياق، قال وزير الداخلية إنه "من المستحيل اندلاع هذا الكم من الحرائق في وقت واحد، وأمرنا مصالح الأمن بفتح تحقيقات لمعرفة ملابسات اندلاع هذه الحرائق".

المصدر: الخبر

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