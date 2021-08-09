السعودية.. توقيف 207 أشخاص بينهم موظفون في وزارتي الدفاع والداخلية بتهم فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن توقيف 207 مواطنين بينهم موظفون في وزارتي الدفاع والداخلية في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر" إنها "نفذت 878 جولة رقابية خلال شهر ذي الحجة (الشهر الهجري الماضي)، جرى خلالها التحقيق مع 461 متهما في قضايا إدارية وجنائية".

إقرأ المزيد

وأضافت أنه "تم توقيف 207 مواطنين ومقيمين بينهم موظفون في وزارات الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، البيئة والمياه والزراعة، التعليم، التجارة، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الإعلام".

وتابعت أن "الموقوفين تورطوا في تهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير".

ولفتت إلى أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.

المصدر: RT