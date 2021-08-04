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السعودية.. القبض على مواطن جاهر بمخالفة الإجراءات الخاصة بكورونا

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السعودية.. القبض على مواطن جاهر بمخالفة الإجراءات الخاصة بكورونا
Reuters
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
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أعلنت شرطة حائل في السعودية القبض على مواطن ظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتجول في أحد المجمعات التجارية بعد ثبوت إصابته بكورونا.

وقال المتحدث باسم الشرطة النقيب طارق النصار: "تم تحديد هوية المصاب والمصور والناشر، والقبض عليهما، وهما مواطنان سعوديان في العقد الثالث من العمر، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما لفرع النيابة العامة".

وأضاف، أن "العقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا لكل من يتعمد نقل العدوى للآخرين، فرض غرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، أو الغرامة والسجن معا".

وتابع: "عند تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، تتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخولها نهائيا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة بحقه".

وأشار إلى أن "تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى مقررة شرعا أو نظاما".

المصدر: "عكاظ"

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