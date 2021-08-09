خبير مياه مصري يعلق على انهيار سد كندية في السودان ويدعو لمراجعة مشروعات مائية مدمرة

علق الدكتور عباس شراقي، خبير المياه المصري على أنباء انهيار سد كندية السوداني، مؤكدا أنه لا توجد أي بيانات رسمية عن ذلك، كما أن الصور الفضائية توضح أن "كل شيء طبيعي".

وقال شراقي: "لا توجد أي بيانات رسمية عن السد، ولكن من خلال الصور الفضائية يبلغ طول السد حوالي 50 مترا بارتفاع حوالى 10 أمتار ومساحة سطح الخزان حوالي 1 كيلومتر مربع وسعته التخزينية حوالي مليون متر مكعب. وتوضح الصور أن كل شيء طبيعي سوى زيادة كبيرة في مخزون السد ومجموعة مستنقعات في أماكن متفرقة بمنطقة السد نتيجة شدة الأمطار".

RT

وأشار إلى أن "هذا الخبر يذكرنا بسد بوط الذي انهار يوم 29 يوليو 2020 في ولاية النيل الأزرق بعد تطويره مباشرة لزيادة تخزينه من 2.3 إلى 5 مليون متر مكعب"، داعيا إلى "ضرورة المراجعة الهندسية لهذه السدود ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية حتى لا تكون مشروعات مدمرة للسكان".

وأكد أنه "لا علاقة لسد النهضة بسد كندية حيث أنه يقع شرقي وسط دارفور".

المصدر: RT