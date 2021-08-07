مخالف للمواصفات الهندسية.. انهيار سد كندية الجديد بولاية دارفور في السودان (صور)

أعلنت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالسودان، انهيار سد كندية بولاية دارفور السودانية، دون الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية، حسبما كشفت وكالة الأنباء السودانية.

وأوضحت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية، أن السد الذي جرى بناؤه حديثا بدعم من منظمة "كوبي" الإيطالية في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية، إنهار يوم الجمعة دون التعرف على أسباب انهياره.

وأشارت إلى أنه جرى استدعاء الشركة المنفذة للتعرف على الأسباب الفنية والهندسية التي أدت إلى انهياره، مضيفة أنه سيتم مناقشة الشركة المنفذة حول عدم التزامها بتشييد السد وفق التصاميم والمواصفات الهندسية الواردة في العقد المبرم.

في حين طالب ممثلي قوى إعلان "الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات" بوحدة الصياح الإدارية حكومة الولاية والجهات ذات الصلة، بحفظ حقوق مواطني المنطقة في الحصول على المياه واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه منظمة "كوبي" وشركة "البيان".

كما عقد المدير العام للبنى التحتية، اجتماعا مع أعضاء مكتب الحرية والتغيير ولجان المقاومة والخدمات والتغيير تم خلاله مناقشة احتياجات ومتطلبات مواطني مناطق وقرى وحدة الصياح الإدارية في المجالات الخدمية وعلى رأسها المياه.

انهار سد "كندية" الجديد بوحدة الصياح الإدارية بمحلية مليط بولاية شمال دارفور، الذي تم إنشاؤهُ حديثاً بواسطة شركة البيان للإنشاءات وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية، ضمن مشروعات حصاد المياه في المناطق الريفية بالولاية. pic.twitter.com/kkasrRuA0D — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) August 7, 2021

المصدر: وكالة الأنباء السودانية