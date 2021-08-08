حركتا "الجهاد الإسلامي" و"المقاومة الشعبية" تدينان الأحكام الصادرة بشأن فلسطينين مقيمين في السعودية

استنكرت حركتا "الجهاد الإسلامي" و"المقاومة الشعبية" في فلسطين يوم الأحد الأحكام الصادرة بشأن فلسطينيين مقيمين في السعودية.

وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" في في بيان: "نستنكر وندين بشدة حملة الأحكام الظالمة والجائرة التي طالت عددا من المواطنين الفلسطينيين المقيمين في السعودية، بتهم دعم صمود شعبنا في الأرض المحتلة".

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وأضافت: "أن هذه الأحكام الظالمة وغير المبررة لا تتفق وشريعة الإسلام وقيم العروبة في الدفاع عن المسجد الأقصى وشعبنا المظلوم الرازح تحت الاحتلال الصهيوني".

من جهتها، أعربت "المقاومة الشعبية" عن أسفها لصدور "أحكام غير عادلة ومجحفة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في السعودية تحت حجج واهية وغير واقعية".

ودعت الحكومة السعودية إلى التراجع عن القرارات الصادرة اليوم التي تضرب العلاقات التاريخية بين الشعبين الفلسطيني والسعودي.

وأكدت المقاومة الشعبية حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي وأن أبناء الشعب الفلسطيني هم أكثر الجاليات في الدول العربية حرصا على أمنها واستقرارها وحفظ السلم الداخلي لها والتزاما بالقوانين والأحكام العامة لكل بلد.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية