وكالة: أحكام "عالية" بالسجن لمعتقلين فلسطينيين وأردنيين في السعودية

أفادت وكالة "سند للأنباء" الفلسطينية بأن المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب في السعودية، أصدرت ظهر اليوم الأحد، أحكاما عالية على معتقلين أردنيين وفلسطينيين في السعودية.

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ونقلت "سند للأنباء" عن شقيقة المعتقل الأردني، طارق عباس، قولها إن "المحكمة أصدرت حكما بالسجن ثلاثة سنوات على شقيقها، فيما حكمت على آخرين لفترات متفاوتة".

وكشفت شقيقة المعتقل أن "بعض المعتقلين وصلت أحكامهم لـ22 عاما، وأن الاستئناف على الأحكام الصادرة سيكون بعد 40 يوما".

وبحسب "سند"، اعتقلت السلطات السعودية في فبراير 2019، أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة "حماس" السابق لدى المملكة، محمد الخضري.

المصدر: "سند للأنباء"