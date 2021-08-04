هنية يرحب بتحديد السعودية موعد النطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين

رحب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بقرار السعودية تحديد الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع المقبل، موعدا للنطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين.

وقال هنية: "نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم د. محمد الخضري أبو هاني"ز

وأضاف: "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

المصدر: RT