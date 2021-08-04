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هنية يرحب بتحديد السعودية موعد النطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين

أخبار العالم العربي

هنية يرحب بتحديد السعودية موعد النطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين
Reuters
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رحب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بقرار السعودية تحديد الأيام من الأحد إلى الخميس من الأسبوع المقبل، موعدا للنطق بالحكم على معتقلين فلسطينيين.

وقال هنية: "نعبر عن أمنيتنا أن تتوج هذه الجلسات بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم د. محمد الخضري أبو هاني"ز

وأضاف: "نتطلع لقرار قضائي وإرادة ملكية بإغلاق هذا الملف وإنهائه، انطلاقا من المواقف التاريخية للمملكة ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

المصدر: RT

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