الكويت.. فرقتا إطفاء تتوجهان إلى تركيا واليونان للمشاركة في إخماد الحرائق

أعلنت الكويت عن توجه فرقتي إطفاء إلى تركيا واليونان للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات، بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقالت "قوة الإطفاء العام" الكويتية إنه "سيتم إرسال فرقتي إطفاء مكونتين من 90 رجل إطفاء بتوجيهات سامية للمشاركة في إخماد حرائق غابات تركيا واليونان".

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الفريق المكراد: إرسال فرقتي إطفاء مكونتين من 90 رجل إطفاء بتوجيهات سامية للمشاركة في إخماد حرائق غابات تركيا واليونان pic.twitter.com/B6nnyeyum8 — قوة الإطفاء العام (@kff_kw) August 7, 2021

وقال رئيس قوة الإطفاء العام الكويتية الفريق خالد المكراد: "تم تجهيز القوة (الفرقة) المكونة من 45 ضابطا وضابط صف، للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات بتركيا".

وأضاف أنه "تم تجهيز قوة مماثلة ستتجه في الوقت ذاته إلى اليونان للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات فيها".

وأوضح أن القوتين سترسلان على متن إحدى الطائرات العسكرية الأحد.

المصدر: RT