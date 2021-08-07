 
مباشر

الكويت.. فرقتا إطفاء تتوجهان إلى تركيا واليونان للمشاركة في إخماد الحرائق

أخبار العالم العربي

الكويت.. فرقتا إطفاء تتوجهان إلى تركيا واليونان للمشاركة في إخماد الحرائق
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
علم الكويت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r06w

أعلنت الكويت عن توجه فرقتي إطفاء إلى تركيا واليونان للمشاركة في مكافحة حرائق الغابات، بناء على توجيهات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح.

وقالت "قوة الإطفاء العام" الكويتية إنه "سيتم إرسال فرقتي إطفاء مكونتين من 90 رجل إطفاء بتوجيهات سامية للمشاركة في إخماد حرائق غابات تركيا واليونان".

إقرأ المزيد
تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات المستعرة
تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات المستعرة

وقال رئيس قوة الإطفاء العام الكويتية الفريق خالد المكراد: "تم تجهيز القوة (الفرقة) المكونة من 45 ضابطا وضابط صف، للمشاركة في إطفاء الحرائق المندلعة في الغابات بتركيا".

وأضاف أنه "تم تجهيز قوة مماثلة ستتجه في الوقت ذاته إلى اليونان للمشاركة في إطفاء حرائق الغابات فيها".

وأوضح أن القوتين سترسلان على متن إحدى الطائرات العسكرية الأحد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا