تركيا.. نفوق آلاف رؤوس المواشي جراء حرائق الغابات المستعرة

أشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى استمرار الحرائق غير المسبوقة عبر ساحل تركيا الجنوبي لليوم السابع، ونفوق آلاف المواشي من أبقار وأغنام في مزارع المناطق المنكوبة بالحريق.

وقالت إن المزارعين المتضررين يحاولون توجيه قطعانهم نحو أماكن آمنة نسبيا في سواحل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط، لكن توجيه الحيوانات المذعورة أمر صعب ولا يمكن التنبؤ بالرياح التي تغذي ألسنة اللهب من حولها.

كما أن الإطفائيين المنهكين الذين يحاولون السيطرة على الحرائق لا يمكنهم دائما الوصول في الوقت المناسب لمساعدة المزارعين.

وقال مزارع يدعى مولود تاريم إن النيران العنيفة التي دمرت مزرعته في حصار أونو وقتلت ثمانية أشخاص وأتت على مساحات شاسعة من تركيا، كانت مماثلة لانفجار قنبلة.

وأضاف: "نشب الحريق في لحظة.. احترقت إحدى أبقاري ونفقت. لم أر شيئا مماثلا في حياتي. لا يمكنكم حتى تسميته حريقا. لقد كان كالقنبلة".

وتتّهم المعارضة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبطء الشديد في قبول عروض المساعدة الخارجية، بما فيها من اليونان، العدو الإقليمي، والفشل في صيانة طائرات مكافحة الحرائق كما يجب.

ورد مكتب إردوغان على ذلك بالقول إن قوة الإنقاذ الطارئة بأكملها حشدت بالكامل لأيام واصفا الادعاءات بسوء الإدارة بأنها "أخبار مضللة" تهدف إلى جعل تركيا تبدو ضعيفة.

المصدر: "أ ف ب"