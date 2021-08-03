تركيا.. حزب الشعب الجمهوري المعارض ينتقد تعامل الحكومة مع حرائق الغابات

وجه فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، انتقادا للحكومة بسبب التعامل مع أزمة حرائق الغابات التي اندلعت على مدار أسبوع في مختلف المدن.

وقال أوزتراك ساخرا إن "الحكومة التي قالت إنها ستذهب إلى القمر منذ شهرين، لا تمتلك طائرة إطفاء حرائق.. لا توجد طائرات لإطفاء الحرائق لكن الحكومة لديها قصور طائرة -طائرات فارهة- لمراقبة الحريق".

وأضاف: "مثل هذه الغطرسة واللامبالاة تجاه مثل هذه الامة لم نر أو نسمع عنها من قبل"، وسأل: أين ذهبت هذه التريليونات من الدولارات؟ استثمر (الرئيس رجب طيب) أردوغان المليارات في قصور الطيران لنفسه، لكنه لم يشتري الطائرات اللازمة لإخماد حرائق الغابات. لا طائرات لإطفاء الحريق".

وأشار أوزتراك إلى أنه "لا يوجد مركز أزمات مناسب ينسق وينظم العمل في الغابات. تصاعدت النيران والفوضى بينما ينتظر الجميع الرجل الذي يصدر التعليمات. لا تستطيع المؤسسات حتى القيام بواجباتها القانونية والروتينية دون تلقي تعليمات من أردوغان".

وتكافح تركيا منذ ستة أيام للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة في عدد من الولايات، بالاعتماد على ثلاث طائرات فقط مملوكة لها مخصصة لإخماد الحرائق.

واستعانت بطائرات روسية وأخرى أوكرانية مزودة بخزانات ماء، للسيطرة على الحرائق، بينما أغلب الطائرات التركية المشاركة بخلالف الطائرات الثلاث المخصصة لإخماد الحرائق إما طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي دعم تركيا بثلاث طائرات إطفاء في ظل افتقار تركيا لها.

المصدر: صحيفة "زمان"