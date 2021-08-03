تداعيات حرائق تركيا على السياحة

أشارت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدزه إلى أن حرائق الغابات في تركيا أثرت سلبا على مبيعات تذاكر الرحلات السياحية في روسيا إلى تركيا.

إقرأ المزيد

وقالت في مقابلة مع إذاعة روسية اليوم الثلاثاء: "الأنباء عن الحرائق أثرت على مبيعات الرحلات السياحية وديناميكياتها، من الواضح أن العديد من السياح الروس قرروا تأجيل قرار الشراء والانتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور مع الحرائق، واتخاذ القرار لاحقا".

وعن عدد السياح الروس الذين زاروا تركيا في 2019، تظهر البيانات أن تركيا استقبلت في العام المذكور أكثر من 7 ملايين سائح روسي.

وتشهد تركيا منذ 28 يوليو الماضي حرائق في جنوب تركيا في مناطق المنتجعات المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وبلغ عدد ضحايا الحرائق ثمانية فيما أصيب أكثر من 850 شخصا.

المصدر: نوفوستي