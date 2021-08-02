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وصول فريق طوارئ قطري إلى تركيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات

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وصول فريق طوارئ قطري إلى تركيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات
Reuters
حرائق الغابات في تركيا
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وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ الدولية التابعة لقوى الأمن الداخلي القطرية إلى تركيا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ وإخماد حرائق الغابات في منطقة منفغات بولاية أنطاليا التركية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "الفريق القطري من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي"لخويا" وصل إلى تركيا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ وإخماد حرائق الغابات في منطقة منفغات (ولاية أنطاليا)".

وأضافت أن ذلك جاء "بالتنسيق مع الطوارئ التركية "آفاد"، وبحضور السيدة آمنة عبد الواحد الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في اللقاءات ذات الصلة".

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"

 

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