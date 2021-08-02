وصول فريق طوارئ قطري إلى تركيا للمشاركة في إخماد حرائق الغابات

وصل فريق من مجموعة البحث والإنقاذ الدولية التابعة لقوى الأمن الداخلي القطرية إلى تركيا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ وإخماد حرائق الغابات في منطقة منفغات بولاية أنطاليا التركية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية إن "الفريق القطري من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي"لخويا" وصل إلى تركيا، للمشاركة في عمليات الإنقاذ وإخماد حرائق الغابات في منطقة منفغات (ولاية أنطاليا)".

وأضافت أن ذلك جاء "بالتنسيق مع الطوارئ التركية "آفاد"، وبحضور السيدة آمنة عبد الواحد الحمادي، القائم بالأعمال بالإنابة في اللقاءات ذات الصلة".

وصول الفريق القطري من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدوليةالتابعة لقوة الأمن الداخلي"لخويا"الى تركيا،ومشاركته في عمليات الإنقاذ واخماد حرائق الغابات في منطقة منفغات(ولاية انطاليا)بالتنسيق مع آفاد وبحضور السيدة/آمنة عبدالواحد الحمادي-القائم بالأعمال بالإنابة في اللقاءات ذات الصلة pic.twitter.com/znPQ5CNkUj — Qatar Embassy-Turkey (@QatarEmb_Ankara) August 2, 2021

المصدر: "وكالة الأنباء القطرية"