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قوة من التحالف الدولي تنسحب من العراق إلى الكويت (صورة)

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قوة من التحالف الدولي تنسحب من العراق إلى الكويت (صورة)
Reuters THAIER AL-SUDANI
قوات التحالف الدولي في العراق
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أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، انسحاب قوات OTH من التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت.

وذكرت في بيان صحفي، أن "قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب، قوة الأفق(OTH) أكملت مؤخرا مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ في الكويت".

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وأضافت، أن "قوة OTH تتكون عادة من طائرتي هليكوبتر من طراز CH-47 من طراز Chinook وسرية مشاة تكون في وضع الاستعداد لمدة 24 ساعة على استعداد لتكون على عجلات في غضون مهلة قصيرة لإكمال المهام".

وتابعت: "تستجيب OTH عند الحاجة في منطقة العمليات المشتركة لدعم الأفراد الميدانيين وعمليات الاسترداد والقيام بهجمات جوية والمساعدة في مهام حماية القوة الشاملة".

قوة من التحالف الدولي تنسحب من العراق إلى الكويت (صورة)قوة من التحالف الدولي في العراق

المصدر: RT

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