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القوات العراقية تدمر 5 مضافات ونفقا للإرهابيين في طوزخورماتو (فيديو)

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القوات العراقية تدمر 5 مضافات ونفقا للإرهابيين في طوزخورماتو (فيديو)
Reuters THAIER AL-SUDANI
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أعلنت القوات العراقية تدمير "5 مضافات ونفق واحد تابع للإرهابيين في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين" 200 كم شمال العاصمة بغداد.

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان صحفي أمس، بأن المقر المسيطر لعمليات "طوزخورماتو"، نفذ اليوم واجباً في سلسلة جبال "بلكانة" ومناطق شرق قضاء "طوزخورماتو".

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين، ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبلة هاون.

المصدر: وسائل إعلام عراقية + "تويتر"

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