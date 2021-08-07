القوات العراقية تدمر 5 مضافات ونفقا للإرهابيين في طوزخورماتو (فيديو)

أعلنت القوات العراقية تدمير "5 مضافات ونفق واحد تابع للإرهابيين في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين" 200 كم شمال العاصمة بغداد.

نفذ المقر المسيطر لعمليات طوزخورماتو واجباً في سلسة جبال بلكانة ومناطق شرق قضاء طوزخرماتو، تمكن خلاله من تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين ومعالجة 11 عبوات ناسفة و ضبط 15 قنبرة هاون. pic.twitter.com/fC4X850kQr — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 6, 2021

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول في بيان صحفي أمس، بأن المقر المسيطر لعمليات "طوزخورماتو"، نفذ اليوم واجباً في سلسلة جبال "بلكانة" ومناطق شرق قضاء "طوزخورماتو".

قواتنا الأمنية البطلة في الاستخبارات العسكرية للفرقة الاولى #الجيش_العراقي ، تتمكن من استهداف عجلة وتدمير مضافة تحتوي على اسلحة متوسطة وهاونات.

تم تنفيذ العملية ضمن منطقة حاوي العظيم بمحافظة #ديالى. pic.twitter.com/N11qMzw1uS — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) August 6, 2021

وأضاف أن العمليات أسفرت عن تدمير خمس مضافات ونفق للإرهابيين، ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبلة هاون.

المصدر: وسائل إعلام عراقية + "تويتر"