تونس.. وضع وزير سابق وقيادي في حركة "النهضة" تحت الإقامة الجبرية

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم الجمعة، بأن السلطات القضائية وضعت الوزير السابق، القيادي بحركة "النهضة"، أنور معروف، تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت إذاعة "موزاييك" أنه تم وضع وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير النقل واللوجستيك الأسبق، القيادي بحركة "النهضة"، محمد أنور معروف، تحت الاقامة الجبرية.

كذلك تضاربت الأنباء حول وضع وزير البيئة السابق، رياض الموخر، حيث ذكرت وسائل إعلام أنه تقرر أيضا وضعه تحت الإقامة الجبرية، قبل أن ينفي هو نفسه صحة هذه الأنباء.

المصدر: RT + موزاييك