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الرئيس التونسي ينهي مهام 3 ولاة جدد

أخبار العالم العربي

الرئيس التونسي ينهي مهام 3 ولاة جدد
Reuters
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أنهى الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، مهام 3 ولاة، ليرتفع عدد من شملتهم الإقالات الرئاسية منذ تاريخ 25 يوليو إلى 33 مسؤولا.

وذكرت الرئاسة التونسية في بيان، أن سعيد أصدر أوامر رئاسية تقضي بإنهاء تكليف كل من، أكرم السبري، بمهام وال بولاية المنستير، والحبيب شواط، بمهام وال بولاية مدنين، وصالح مطيراوي، بمهام وال بولاية زغوان.

ولم توضح الرئاسة التونسية في بيانها سبب هذه القرارات، لكنها تأتي استكمالا لموجة إقالات من الرئيس سعيد لمسؤولين في البلاد، وصلت حتى مساء الخميس الماضي إلى 33 مسؤولا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أعلن يوم 25 يوليو الماضي، تجميد نشاط مجلس الشعب (البرلمان) ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

المصدر: RT + الأناضول

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