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تطورات جولة جديدة من القصف المتبادل عبر حدود إسرائيل ولبنان

أخبار العالم العربي

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تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان اليوم الأربعاء جولة جديدة من القصف المتبادل بين البلدين.

وفيما يلي التسلسل الزمني لتطورات الأحداث عند حدود لبنان وإسرائيل اليوم:

المصدر: RT

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