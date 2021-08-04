تطورات جولة جديدة من القصف المتبادل عبر حدود إسرائيل ولبنان

تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان اليوم الأربعاء جولة جديدة من القصف المتبادل بين البلدين.

وفيما يلي التسلسل الزمني لتطورات الأحداث عند حدود لبنان وإسرائيل اليوم:

المصدر: RT