تطورات جولة جديدة من القصف المتبادل عبر حدود إسرائيل ولبنان
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تزامنا مع إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، شهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان اليوم الأربعاء جولة جديدة من القصف المتبادل بين البلدين.
وفيما يلي التسلسل الزمني لتطورات الأحداث عند حدود لبنان وإسرائيل اليوم:
- إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل وسط ورود أنباء عن هجوم صاروخي من لبنان
- فتح الملاجئ في كريات شمونة وسط تداول لقطات لسقوط صاروخ في ضواحي المدينة
- رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يطلع في مقر الكنيست على تطورات الأحداث
- الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية
- الجيش الإسرائيلي يعلن عن قصف مدفعيته أراضي لبنانية ردا على الهجوم
- "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية تؤكد تقديم مساعدات إلى أربعة أشخاص أصيبوا بهلع جراء الهجوم
- وسائل إعلام لبنانية تؤكد إطلاق قذائف من إسرائيل على سهل الخيام وقضاء مرجعيون في جنوب البلاد
- وسائل إعلام إسرائيلية ولبنانية تؤكد تجدد القصف الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان، منها سهل الخيام وقضاء مرجعيون محيط بلدة راشيا الفخار وشمال الناقورة وأحراج الهبارية وكفرشوبا
- مصادر أمنية لبنانية تؤكد لـRT أن القصف الإسرائيلي "محدود المناطق" ولم يسفر عن وقوع إصابات
- الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تؤكد اندفاع حريق في منطقة السدانة خراج بلدة شبعا نتيجة للقصف الإسرائيلي
- "اليونيفيل" تؤكد أنها على تواصل مع جميع الأطراف المعنية وتحثها على وقف إطلاق النار وتفادي تصعيد واستعادة الأمن على طول الخط الأزرق
- الجيش الإسرائيلي يؤكد تنفيذه ثلاث جولات من القصف المدفعي على مناطق في داخل لبنان خلال ساعتين
- الجيش الإسرائيلي يحمل حكومة لبنان المسؤولية عن القصف الأخير
المصدر: RT