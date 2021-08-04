الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أراضي لبنانية ردا على إطلاق 3 صواريخ

أكدت إسرائيل أن قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه اليوم الأربعاء.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

#عاجل في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار في الشمال فالحديث عن اطلاق 3 قذائف صاروخية تجاه إسرائيل من لبنان. قذيفة واحدة سقطت داخل الأراضي اللبنانية بينما سقطت قذيفتان داخل السيادة الإسرائيلية.



ردًا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان pic.twitter.com/f1fKQiL2bR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش إطلاق صافرات الإنذار في مدينة كريات شمونة وكيبوتس كفار جلعادي وبلدة تل حي في منطقة الجليل إثر الهجوم الصاروخي الجديد.

بلاغ أولي: صافرات إنذار في بلدات #كريات_شمونة، #كفار_جلعادي وتل حي. تفاصيل ومعلومات إضافية قيد البحث pic.twitter.com/4vKeAeuAy2 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

وأكد نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي أن أحد الصواريخ سقط أحدهما قرب كريات شمونة، مع تداول لقطات تظهر عمود دخان يتصاعد فوق موقع سقوطه.

Video from the first moments after the rocket impact near Kiryat Shmona pic.twitter.com/qVXlEmv3iC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 4, 2021

Footage of the apparent rocket impact near Kiryat Shmona pic.twitter.com/EHN8Tl4g10 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 4, 2021

Looks like an impact outside the city pic.twitter.com/Dx4YSuonFp — Anna Ahronheim (@AAhronheim) August 4, 2021

Video from the first moments after the rocket impact near Kiryat Shmona pic.twitter.com/qVXlEmv3iC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 4, 2021

وفي ظل هذه التطورات، تم فتح الملاجئ في كريات شمونة وطلب من السكان التوجه إليها.

في غضون ذلك، أعلنت "نجمة داوود الحمراء" أنها تقدم مساعدات إلى أربعة أشخاص أصيبوا بهلع جراء الهجوم.

بدورها، تحدثت قناة "المنار" الموالية لـ"حزب الله" عن إطلاق ست قذائف من الجانب الإسرائيلي على منطقة مفتوحة في سهل الخيام جنوب لبنان، مشيرة إلى أن القصف توقف حتى الآن.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية سقوط عدد من الصواريخ في سهل مرجعيون مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية + وسائل إعلام لبنانية