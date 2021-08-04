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إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها

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إسرائيل: الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها
Reuters KARAMALLAH DAHER
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حمل الجيش الإسرائيلي الحكومة اللبنانية مسؤولية قصف استهدف اليوم الأربعاء مناطق شمال إسرائيل انطلاقا من جنوب لبنان.

وكتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان عبر "تويتر" أنه "بغض النظر عن هوية مطلقي القذائف الصاروخية فالعنوان واضح. تتحمل حكومة لبنان المسؤولية الكاملة عن أي عملية اطلاق نار من لبنان نحو إسرائيل".

وأضاف البيان أن الحديث يدور عن "عدم سيطرة الدولة اللبنانية على نشاطات الجهات الإرهابية الفاعلة بها"، محذرا من أن إسرائيل "لن تسمح بإطلاق النار من لبنان تجاه سيادتها" بأي حال من الأحوال.

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وفي وقت سابق اليوم، أكد الجيش الإسرائيلي أن ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من لبنان وسقطت إحداها داخل الأراضي اللبنانية، فيما سقطت الاثنتان الأخريان في إسرائيل، مضيفا أن المدفعية الإسرائيلية ردت على ذلك باستهداف مناطق لبنانية.

المصدر: RT

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