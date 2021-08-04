تجدد القصف الإسرائيلي المدفعي لجنوب لبنان

أفاد مراسلنا بتجدد القصف الإسرائيلي المدفعي لسهل الخيام بجنوب لبنان، مشيرا إلى سقوط 3 قذائف مدفعية في هذا السهل، عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل.

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وأشار مراسلنا إلى أن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة راشيا الفخار وشمال الناقورة، مؤكدا سقوط 4 قذائف إسرائيلية بين بلدتي أبل السقي وراشيا الفخار.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي على لسان المتحدث باسمه، أفيخاي أدرعي: "تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية، ردا على إطلاق القذائف الصاروخية من #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم".

#عاجل تقصف مدفعية جيش الدفاع من جديد في هذه الساعة على طول الحدود اللبنانية ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من #لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق اليوم pic.twitter.com/SMptsxWLeC — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 4, 2021

وكانت إسرائيل قد أكدت في وقس سابق من اليوم، أن قواتها قصفت أراضي لبنان ردا على إطلاق ثلاثة صواريخ منه اليوم الأربعاء.

وكشف الجيش الإسرائيلي أن أحد هذه الصواريخ سقط في أراضي لبنان، فيما سقطت الاثنان الآخران في إسرائيل، مضيفا: "ردا على ذلك تقصف مدفعية جيش الدفاع داخل لبنان".

المصدر: RT