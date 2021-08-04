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المنقوش والمعامرة يبحثان آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا

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المنقوش والمعامرة يبحثان آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في ليبيا
@Lamamra_dz
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بحث وزيرا خارجية ليبيا والجزائر، في اتصال هاتفي، آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الليبيين وتحفظ وحدة البلاد.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان المعامرة عبر "تويتر" إنه "تلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أعربنا خلاله عن ارتياحنا للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية الأخوية، كما تبادلنا وجهات النظر حول آفاق التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا تحقق تطلعات الشعب الليبي وتحفظ استقلال ليبيا ووحدة أراضيها".

 وكان العمامرة أعلن أيضا أنه بحث الملف الليبي، في اتصال مع وزير خارجية  النيجر هاسومي مسعودو، إذ استعرضا مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالأزمة الليبية وسبل تعزيز دور دول الجوار في مرافقة الإخوة الليبيين للتوصل إلى حل شامل وسلمي بعيدا عن التدخلات الخارجية بكل أشكالها.

 

 

المصدر: RT

 

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