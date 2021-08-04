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تقرير: الرئيس الإسرائيلي يعمل على توطيد العلاقات مع السودان

أخبار العالم العربي

تقرير: الرئيس الإسرائيلي يعمل على توطيد العلاقات مع السودان
Reuters RONEN ZVULUN
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء بأن الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ أجرى خلال الأسبوع الماضي محادثات مع المسؤولين في السودان وهنأهم بحلول عيد الأضحى المبارك. 

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وذكر التقرير أن الرئيس الاسرائيلي أجرى منذ استلامه منصبة، وبالتنسيق مع الحكومة الجديدة، عددا من المكالمات مع قادة دول عربية وإسلامية من بينهم العاهل الأردني والرئيس التركي والرئيس الفلسطيني. 

وحسب التقرير، فقد تحدث هرتسوغ هذا الأسبوع مع القادة السودانيين، الذين من جانبهم قاموا بتهنئته على استلامه منصبه، وعبر الجانبان عن أملهما بالاستمرار بتوثيق العلاقات بين البلدين والتوصل الى اتفاق سلام بأسرع وقت.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة على فحوى المحادثة بأنها كانت إيجابية وهامة لنسج العلاقات بين الدول، وحتى أنه تم الإعراب خلالها عن الرغبة بإجراء لقاء بين الطرفين يؤدي إلى "تسخين" في العلاقات. 

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يذكر أن هذه هي أول محادثات مع مسؤولين سودانيين منذ تنصيب الحكومة الاسرائيلية الجديدة.

ولم توقع تل أبيب والخرطوم حتى الآن على اتفاق سلام رسمي منذ إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين البلدين. وذكر التقرير أن إسرائيل ترى أهمية كبيرة في إقامة العلاقات مع السودان، "خصوصا لأسباب أمنية مرتبطة بمسارات تهريب الأسلحة من إيران الى غزة ولبنان". 

المصدر: i24News

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