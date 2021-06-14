وسائل إعلام عبرية: طائرة رئيس الموساد السابق تحط في إسرائيل عائدة من السودان

حطت طائرة خاصة كان يستخدمها رئيس جهاز الموساد المنتهية ولايته حديثا يوسي كوهين في إسرائيل، مساء الإثنين، عائدة من السودان، وفق ما ذكرت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11".

ومضى السودان منذ العام الماضي في خطوات للتطبيع مع إسرائيل، انتهت في آخر مراحلها بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر في عام 1958.

מטוס מנהלים ישראלי, ששימש בעבר את ראש המוסד לשעבר יוסי כהן, שב הערב לישראל מסודן@ItayBlumentalpic.twitter.com/YzU0KZqM9A — כאן חדשות (@kann_news) June 14, 2021

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أعربت بداية الشهر الجاري عن استيائها من دعم البحرين والسودان قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأوضحت الخارجية الإسرائيلية للمنامة والخرطوم أنه كان من المتوقع أن تصوتا بخلاف ذلك، وأن إسرائيل غير راضية عن طريقة تصويتهما "التي لا تسهم في تعزيز السلام في المنطقة"، بحسب ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية