السيسي: نعمل على إخراج منتج غذائي يعالج فقر الدم

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه يتم العمل في بلاده على إخراج منتج غذائي يعالج فقر الدم نظرا لوجود أطفال يعانون فقر الدم في مصر لضمان توازن صحتهم.

وفي تصريح خلال جولة قام بها بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، أكد السيسي أنه "لا يمكن إرسال شكل واحد من التغذية في جميع المحافظات، حيث توجد محافظات بها أطفال يعانون من السمنة، وأخرى ممن لديهم أنيميا (فقر الدم)، أو تقزم لذا يختلف المنتج الغذائي".

وأوضح أن "هذا الاستهداف يحقق الصحة العامة التي نتحدث عنها.. نتحدث عن 1.5 مليون طفل، والعدد ليس هينا، ويجب البحث عن حياة الأطفال في ما بعد".

المصدر: RT