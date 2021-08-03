السيسي: أقبل اختلاف وجهات النظر بشأن رفع أسعار الخبز المدعوم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه "يقبل باختلاف وجهات النظر"، في ما يتعلق بقراره الأخير زيادة أسعار الخبز المدعوم.

وقال إنه "في جميع تصريحاتنا هناك اختلاف في وجهات النظر، وأنا أقبل اختلاف وجهات النظر، لكننا نريد تحقيق السلامة لبلدنا، وهناك دراسات وقياس حقيقي للقدرات ثم تعديل المواقف".

وأضاف: "الفكرة وجود رأي مختلف، وأنا أرحب به لأن الاختلاف سنة من السنن".

وأوضح السيسي أنه "حدثت نقلة جيدة في عملية الحصول على الخبز، وقبل ذلك كانت هناك طوابير وتزاحم ولم يعد يحدث ذلك حاليا".

وتابع: "عند الحديث عن دولة تعدادها أكثر من 100 مليون، وعند الحديث عن إعادة تنظيم المنظومة الخاصة بها ستكون هناك مشاكل".

وربط الرئيس السيسي حديثه عن رفع سعر الخبز، بتوفير التمويل اللازم للوجبات المدرسية.

وقال: "نريد منتجا محترما للطلاب، يشعر أنه بمستوى جيد، وعلى الوضع الحالي يتكلف 8 مليارات جنيه، وكانت التغذية في وقت سابق 300 مليون جنيه، ثم مليون، فمن أين أتي بالباقي".

وأعلن السيسي في وقت سابق اليوم أن "الوقت حان لرفع ثمن الخبز المدعوم، لتوفير الأموال اللازمة لمنظومة التغذية المخصصة للمدارس، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات جنيه".

وأضاف أنه "سيتم توفير الأموال للمنظومة من خلال رفع ثمن الخبز، واقتطاع جزء من ميزانيات الوزارات".

ويبلغ سعر رغيف الخبز المدعوم حاليا 5 قروش، فيما يكلف الحكومة بأكثر من 60 قرشا حسب المصادر الرسمية.

المصدر: "مصراوي"