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مطار القاهرة.. إحباط محاولة امرأة عربية تهريب 3 كغ من الذهب (صور)

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مطار القاهرة.. إحباط محاولة امرأة عربية تهريب 3 كغ من الذهب (صور)
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة لتهريب مشغولات ذهبية زنتها 3 كغ.

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وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة إماراتية قادمة من دبي في صالة الخدمة المميزة استوقفت مأمورة الجمرك إحدى الراكبات التى تحمل جنسية عربية عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أية أشياء أو بضائع تستحق سداد الضرائب والرسوم الجمركية أجابت بالنفي.

مطار القاهرة.. إحباط محاولة امرأة عربية تهريب 3 كغ من الذهب (صور)

وبعد الفحص تبين حمل الراكبة مشغولات ذهبية في حقيبتيها زنتها 3 كغ وربع وتم تحرير محضر بالمضبوطات.

مطار القاهرة.. إحباط محاولة امرأة عربية تهريب 3 كغ من الذهب (صور)
مطار القاهرة.. إحباط محاولة امرأة عربية تهريب 3 كغ من الذهب (صور)

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT

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