مصر.. ضبط عملات أثرية في مطار القاهرة الدولي

تمكنت الوحدة الأثرية بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع شرطة تأمين الركاب بالمطار، من ضبط 203 عملات أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة، كانت بحوزة أحد الركاب.

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وأوضح حمدي همام، رئيس الادارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، أنه فور إبلاغ الوحدة الأثرية تم تشكيل لجنة من الأخصائيين الأثريين قامت بدورها بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فني، جاء فيه أن عملية الفحص والمعاينة أكدت أثرية العملات وأنها تخضع لقانون حماية الآثار وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأوضحت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، أن العملات عبارة عن مجموعة من العملات الأجنبية والمصرية والعربية تضم 36 عملة من العصر اليوناني، و58 عملة من العصر الروماني وعملة من العصر البيزنطي و108 عملات مختلفة الأشكال والأحجام ولكنها مطموسة المعالم لأنها مغطاة بطبقات من الصدأ وعوامل القدم.

ناصر حاتم

المصدر: RT