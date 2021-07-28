رئيس الحكومة اللبنانية المكلف: "إن شاء الله في حكومة قريبا"

قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، في تصريح بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا: "إن شاء الله في حكومة قريبا".

وأشار ميقاتي إلى أنه أعطى عون اقتراحاته حول التشكيلة الحكومية و"لمست قبولا من جانبه وأخذت ملاحظاته بعين الاعتبار"، مؤكدا أنه يسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة".

رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي من بعبدا: أعطيت الرئيس عون اقتراحاتي حول التشكيلة الحكومية ولمست قبولاً من جانبه وأخذت ملاحظاته بعين الاعتبار، وان شاء الله نصل إلى حكومة قريباً pic.twitter.com/z88RWw5w0y — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 28, 2021

وأضاف: "إسعَ يا عبدي لأسعى معك، وان شالله يكون في حكومة قريبا".

من جهتها، أعلنت الرئاسة اللبنانية أن "الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلف درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيدا لإبداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد".

الرئيس عون تابع مع الرئيس المكلّف درس موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، وقدّم الرئيس ميقاتي لرئيس الجمهورية لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية، واطلع عليها الرئيس عون تمهيداً لابداء ملاحظاته عليها ودرسها في العمق بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة وسيستكمل البحث بعد ظهر غد — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 28, 2021

وميقاتي الذي شغل منصب رئيس الحكومة اللبنانية مرتين في السابق، هو ثالث شخص يتم تكليفه بتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب بعد انفجار في منطقة ميناء بيروت في الرابع من أغسطس من العام الماضي والذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وسوى مناطق واسعة من المدينة بالأرض.

المصدر: RT