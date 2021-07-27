مصر.. الاستعداد لإعدام الذراع اليمنى لهشام عشماوي

قررت محكمة مصرية، إحالة أوراق بهاء كشك الذراع اليمنى للمحكوم بتهمة الإرهاب هشام العشماوي والمرحل معه من ليبيا، و2 آخرين للمفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم.

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ووفقا لموقع "اليوم السابع"، فقد "حددت المحكمة جلسة 25 أكتوبر للنطق بالحكم لاتهامهم بتولي قيادة جماعة المرابطين الإرهابية".

وذكر الموقع أن "تهما وجهت للمتهمين منها ارتكاب جرمية تمويل جماعة إرهابية بان أمدوها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، وبصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية".

وأضاف الموقع أن "من ضمن الإرهابيين المتورطين في تكوين خلية المرابطين الإرهابية المتوفيين الإرهابي هشام عشماوي والإرهاب عمر رفاعي سرور والإرهابي عماد الدين عبد الحميد".

المصدر: "اليوم السابع"