وسائل إعلام مصرية تنشر فيديوهات للحظة إعدام عشماوي (+18)

نشرت وسائل الإعلام المصرية على مدار الـ24 ساعة الماضية صورا وفيديوهات حقيقية للحظة إعدام ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي بعد إدانته بارتكاب العديد من العمليات الإرهابية.

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وبدأ الفنان المصري أحمد العوضي، بنشر اللقطات الحقيقية لإعدام هشام عشماوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تزامنا مع عرض الحلقة 29 من مسلسل "الاختيار" والذي يجسد فيه العوضي دور عشماوي.

وظهرت في الفيديو لحظة إعدام عشماوي وهو يرتدي الملابس الحمراء، وإنزاله بعد الإعدام والتأكد من وفاته.

وقال العوضي: "حقكم جه"، وذلك في إشارة إلي أن إعدام عشماوي شفي غليل الملايين ممن حزنوا جراء عملياته الإرهابية منذ انضمامه للتكفيريين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية