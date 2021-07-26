مصدر يكشف لـRT حقيقة ما حدث لمخزن سلاح تابع للحشد الشعبي جنوبي العراق (صور)

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، "حقيقة" ما حدث لمخزن سلاح تابع للحشد الشعبي في محافظة النجف.

وقال المصدر لـRT، إن "ما حدث لمخزن السلاح التابع لفرقة (الإمام علي القتالية)، ليس استهدافا بطائرات، ولا تفجيرا متعمدا"، مضيفا: "ما حدث هو حريق في كرفانات حول مخزن السلاح، وبسبب تأخر إطفاء النيران، وصلت بعضها لمخزن السلاح وانفجر".

RT

وأشار المصدر العراقي إلى أن "تقرير شرطة محافظة النجف أشار إلى وجود حريق في الكرفانات وليس استهدافا للمخزن".

وتداولت بعض وسائل الإعلام اليوم بعد انفجار في مخزن سلاح تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" معلومات عن وجود طائرات مسيرة استهدفت المخزن.



وأكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، أن الدفاعات الجوية في البلاد لم تسجل أي خرق للأجواء العراقية.

RT

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا في العراق، بوقوع انفجار في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

المصدر: RT