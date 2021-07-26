مراسلنا: انفجار في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" جنوبي العراق

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بوقوع انفجار في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية" في محافظة النجف جنوبي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن انفجارا حصل في الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم بتوقيت بغداد في مخزن أسلحة تابع لفرقة "الإمام علي القتالية".

وأضاف، أن المعلومات الأولية متضاربة، فهناك تسريبات من داخل الفرقة تقول بأن الاستهداف كان بطائرات مسيرة، بينما مصادر أخرى تتوقع أن الانفجار ناتج عن سوء تخزين.

من جهتها قالت فرقة "الإمام علي القتالية" في بيان صحفي: "على خلفية احتراق مخازن العتاد في أحد معسكراتنا، نعلن عن تشكيل لجنة مختصة من قيادة عمليات الفرات الأوسط (حشد شعبي) للوقوف على تداعيات التفجيرات التي استهدفت معسكر الديوك الذي يقع على بعد 20 كم غرب المحافظة".

وأضافت، أن "ثلاثة من مجاهدينا أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج".

المصدر: RT