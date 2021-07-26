حفتر يصف ما يجري في تونس بالانتفاضة والمشري بالانقلاب!

وصف المشير خليفة حفتر، القائد العام "للجيش الوطني الليبي" ما يجري في تونس بـ"انتفاضة الشعب التونسي ضد الإخوان"، في حين وصفه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، بـ"الانقلاب".

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وذكر موقع قناة لييبيا الحدث الإلكتروني أن حفتر أعرب عن تطلعه "الى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر، بعد قضائها على أهم عثرة في طريق تطورها".

وأفادت القناة التلفزيونية المؤيدة لحفتر بأن المشير قال في تصريحات لها: " أثنى على ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد من قرارات جاءت استجابة لإرادة الشعب.. ونتطلع الى انطلاق تونس نحو تحقيق أماني شعبها في مستقبل زاهر بعد قضائها على أهم عثرة في طريق تطورها".

14 فبراير 2014 انقلاب حفتر

25 يوليو 2021 انقلاب قيس

ما أشبه الليلة بالبارحة ..



نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية. — خالد المشري (@KhaledMeshri) July 25, 2021 ر

بالمقابل، غرّد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، واصفا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد بـ "الانقلاب".

وفي تعبير لافت، كتب المشري يقول: "14 فبراير 2014 انقلاب حفتر، 25 يوليو 2021 انقلاب قيس (سعيد)، ما أشبه الليلة بالبارحة".

وتابع في هذا الشأن قائلا:" نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

المصدر: RT