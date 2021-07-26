الجيش التونسي يمنع الغنوشي من دخول البرلمان بعد قرارات سعيد (فيديو)

منع الجيش التونسي اليوم الاثنين، رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونواب آخرين، من دخول البرلمان، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.

وحاول الغنوشي فور وصوله إلى أبواب البرلمان في باردو الدخول اليه، لكن الجنود المتمركزين في داخله رفضوا فتح الأبواب الموصدة بالأقفال.

وقال الغنوشي إن "المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة، وكل إعلان يخالف ذلك باطل".

وأضاف أنه "ليس في الدستور ما يسمح للرئيس بحل البرلمان أو الحكومة، وحتى في حالة الطوارئ فإن البرلمان يظل في حالة انعقاد والحكومة كذلك".

وقرر الرئيس التونسي، قيس سعيد خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي.

المصدر: RT