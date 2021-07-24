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الأردن يكشف عن جنسيات المتسللين من أراضيه إلى إسرائيل

أخبار العالم العربي

الأردن يكشف عن جنسيات المتسللين من أراضيه إلى إسرائيل
Reuters MUHAMMAD HAMED
جنود أردنيون على الحدود الإسرائيلية
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أكدت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، أن "الأشخاص الذين تسللوا عبر الحدود الأردنية إلى إسرائيل جميعهم من حملة الجنسيات الأجنبية، وليس من بينهم أي مواطن أردني".

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وقالت الخارجية على لسان متحدث باسمها، إن الجهات الأردنية المختصة تتابع حيثيات الموضوع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم السبت عن إلقاء القبض على مواطن تسلل إلى إسرائيل من الأردن، والبحث جار عن أربعة آخرين مشتبه في أنهم تسللوا برفقته.

المصدر: RT

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