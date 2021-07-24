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الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية تسلل من الحدود الأردنية

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن عملية تسلل من الحدود الأردنية
Reuters RONEN ZVULUN
جنود إسرائيليون على الحدود الأردنية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إلقاء القبض على مواطن تسلل من الأردن، والبحث عن أربعة آخرين مشتبه في أنهم تسللوا برفقته.

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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في "تويتر": "خلال ساعات الليلة الماضية، رصدت قوات جيش الدفاع خمسة مشتبه فيهم تسللوا من داخل الأراضي الأردنية الى داخل إسرائيل، حيث القت قوات الأمن القبض على أحد المشتبه فيهم، الذي لم يكن مسلحا".

وأضاف أدرعي: "تقوم القوات في هذه الساعة بأعمال تمشيط واسعة وبإغلاق بعض الطرقات، للعثور على بقية المشتبه فيهم".

المصدر: RT

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