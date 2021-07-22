مصر.. الثعابين تهاجم أهالي قرية

هاجمت الثعابين والزواحف يوم الخميس منازل أهالي عزبة دحروج التابعة لقرية زهرة البحرية بمركز دمنهور في مصر.

وتمكن المواطنون من التخلص من بعض تلك الثعابين بإطلاق الأعيرة النارية. وسيطرت حالة من الفزع بين الأطفال والسيدات مما دفعهم للنزوح من المنازل خشية من اختباء ثعابين أو زواحف بداخلها. وطالب أهالي القرية مسؤولي البيئة بالمحافظة ومجلس مدينة دمنهور تطهير المكان من الزواحف وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ونزوح الثعابين.









المصدر: وسائل إعلام مصرية