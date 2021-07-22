روسيا: على إثيوبيا ومصر والسودان إبداء موقف مسؤول لحل الخلافات حول سد النهضة

أكدت روسيا أنها تتخذ موقفا متساويا بشأن الخلافات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتدعو جميع الأطراف إلى اتباع نهج مسؤول لحل النزاع المائي.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن روسيا اتخذت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم 8 يوليو موقفا متساويا فيما يتعلق بالخلافات بين الدول الثلاث بشأن ملء وتشغيل مجمع الطاقة الكهرومائية لسد النهضة.

وتعتقد وزارة الخارجية الروسية، حسب زاخاروفا، بأنه يجب السعي إلى حل يأخذ بعين الاعتبار المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الإفريقي.

وشددت زاخاروفا: "نرى ضرورة ملحة لمواصلة المشاورات بين الطرفين بعد المرحلة الثانية لملء خزان السد، بما في ذلك مراعاة الاستعداد الذي أعرب عنه الجانب الإثيوبي لمثل هذه المشاورات".

وختمت زاخاروفا بالقول: "ندعو جميع الأطراف إلى اتخاذ نهج مسؤول تجاه مشكلة تسوية الخلاف على المياه ونأمل في تحقيق نتيجة سريعة تعود بالنفع المتبادل بروح أهم مبدأ المشاكل إفريقية - الحلول إفريقية".

المصدر: "سبوتنيك" + وكالات