روسيا تقترح عقد مفاوضات حول سد النهضة في نيويورك

اقترحت روسيا في مجلس الأمن الدولي إجراء جولة جديدة من مفاوضات تسوية أزمة سد النهضة الإثيوبي في نيويورك بين كل الأطراف المعنية، مؤكدة استعدادها للإسهام في هذه الجهود.

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وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن مساء الخميس: "دعونا نعقد جولة من المفاوضات لتسوية الخلافات حول السد برئاسة الاتحاد الإفريقي في نيويورك لا سيما أن كل الأطراف المعنية اجتمعت هنا".

وتابع: "يبدو لنا أن ذلك سيكون أفضل إسهام من مجلس الأمن في إيجاد مخرج من هذا الوضع بالتوافق مع روح الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية والتي نشاركها نحن جميعا".

وأضاف نيبينزيا: "نود التشديد على استعداد الاتحاد الروسي للإسهام في حل هذه القضية متعددة الجوانب. مصر إثيوبيا والسودان أصدقاء قريبون من بلادنا، ونأمل بصدق في أن يتمكنوا قريبا من تسوية الخلافات القائمة وتنسيق طرق الملء اللاحق لخزان السد والتوصل بشكل عام إلى حلول وسط بشأن عمله".

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وأشار إلى أن روسيا تتابع بدقة تطورات الأحداث حول سد النهضة، مصرحا: "نتفهم تماما الأهمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لأكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في القارة الإفريقية بالنسبة إلى سكان إثيوبيا التي يقطنها ملايين الأشخاص وتعاني من نقص كبير للكهرباء".

وأردف: "نشير مع ذلك إلى مباعث القلق المشروعة التي يعرب عنها كل من مصر والسودان من التداعيات السلبية المحتملة للتشغيل غير المنسق للسد بالنسبة إلى سكان البلدين في سنوات الجفاف".

وشدد نيبينزيا: "ننطلق من أنه لا بديل لتسوية هذا الخلاف المائي عبر الوسائل السياسية الدبلوماسية في إطار مفاوضات بمشاركة الدول الـ3".

المصدر: وكالات روسية