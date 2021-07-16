الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يعلق على اعتقال قتلة الهاشمي

اعتبر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اعتقال قتلة الباحث الأمني المغدور هشام الهاشمي، انتصارا كبيرا للقوات المسلحة.

وقال رسول في تصريح نشرته وكالة الأنباء العراقية يوم الجمعة، إن "الجهد الاستخباراتي والعمل الدقيق فكا خيوط الجريمة والوصول إلى الجاني".

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وبين أن العمل استمر سنة كاملة بمتابعة دقيقة من قبل القائد العام.

وأعرب عن أسفه أن "يكون قاتل الهاشمي من القوات الأمنية"، مشددا على أن عقوبة القاتل ستكون شديدة كونه ضابطا في القوات الأمنية.

وشدد على أن القوات الأمنية لن تتوانى عن ملاحقة قتلة الصحفيين والناشطين، لافتا إلى وجود خطة لتحديد حركة الدراجات النارية.

يذكر أن مسلحين اغتالوا الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020 أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية